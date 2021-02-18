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Рубрика: Спорт

Овации Карацеву

Аслан Карацев покидал Australian Open под аплодисменты зрителей и соперника - первой ракетки мира Новака Джоковича
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Невероятный взлет российского теннисиста Аслана Карацева, пробившегося в основную сетку Australian Open через квалификацию и добравшегося до полуфинала, все-таки прервал серб Новак Джокович - 6:3, 6:4, 6:2.
Аслан Карацев доказал, что и в 27 лет можно перезапустить свою карьеру. Фото: AP

Буквально пару недель назад о 114-й ракетке мира из России никто и не слышал. Вчера на центральном корте Мельбурн-парка зрители активнее поддерживали именно Карацева, а не действующего чемпиона. В принципе Джокович никогда не был любимцем публики, в отличие от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, но не поддаться общему настроению на арене он не мог. Новак провожал Аслана в подтрибунные помещения так же, как и болельщики, аплодируя стоя.

Первый вопрос в интервью на корте тоже был про потрясающие достижения россиянина, который на пути к полуфиналу выбил из сетки трех игроков топ-20 посева - аргентинца Диего Шварцмана (8), канадца Феликса Оже-Альяссима (20) и болгарина Григора Димитрова (18). Теперь на Карацева соперники будут настраиваться совсем по-другому. И удержать 42-ю позицию в мировом рейтинге, на которую официально Аслан поднимается в обновленном рейтинге, будет непросто.

Дебютант "Больших шлемов" Аслан Карацев выбил из борьбы сразу трех игроков из топ-20 посева, но в полуфинале уступил действующему чемпиону

Так же, как и сохранить титул Новаку Джоковичу. В финале Australian Open серб сразится либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с греком Стефаносом Циципасом. Их полуфинал состоится сегодня. Джокович будет на трибунах.

- В последние три-четыре месяца Медведев выступает на высочайшем уровне. Он выиграл 19 матчей подряд. Он победил на "Мастерсе" в Париже, на Итоговом чемпионате в Лондоне, - отметил Джокович. - Пару лет назад он бился в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться.

Фото: EPA
Тарпищев: Карацев как теннисист состоялся на Australian Open-2021

После напряженного пятисетового поединка, когда Циципас сломил сопротивление Надаля, уступая ему по сетам 0-2, Медведева уже сложно назвать стопроцентным фаворитом второго полуфинала. Но Даниил рассчитывает продлить свою победную серию.

- Чем больше ты побеждаешь, чем больше матчей ты выигрываешь подряд, тем приятнее, тем выше уверенность в своих силах. А для меня это очень важно, - заявил Медведев. - Когда я теряю уверенность, то начинаю допускать больше невынужденных ошибок. Как результат - моя игра становится слабее. Я рад, что набрал такой ход. Это очень здорово. Надеюсь, ничего не поменяется по крайней мере в двух следующих матчах.

Серена тоже плачет

В женской части Australian Open тоже интересно. Очередная попытка американки Серены Уильямс выиграть заветный 24-й "Большой шлем" и догнать легендарную Маргарет Корт, провалилась. Уильямс-младшая уступила в полуфинале японке Наоми Осаке (3:6, 4:6). На пресс-конференции Серена не смогла сдержать слез.

Конечно, ей обидно. Серене Уильямс уже 39 лет, она родила дочь Олимпию. Но ее теннисные амбиции не уменьшаются, а годы берут свое. Свой последний, 23-й по счету "Шлем" Серена завоевала в 2017 году здесь же, в Австралии, будучи в положении. Вернувшись на корт уже в статусе матери, американка четыре раза доходила до финалов на разных "мэджорах" (два Уимблдона и два US Open в сезонах-2018/2019), но все время проигрывала. В том числе и Осаке - в Нью-Йорке.

Фото: William WEST / AFP
Медведев назвал матч с Рублевым на Australian Open одним из лучших в карьере

Наоми и сейчас как будто извинялась за свою победу, несколько раз слегка поклонившись Серене, которая в детства была ее кумиром.

В финале Осака, чемпионка Australian Open-2019, встретится или с чешкой Каролиной Муховой, или с американкой Дженнифер Брэйди.

Между тем

В пятницу рано утром по московскому времени россиянка Дарья Касаткина, вылетевшая с Открытого чемпионата Австралии во втором круге, выйдет на финальный матч "утешительного" турнира в Мельбурне.

В полуфинале экс-первая ракетка России обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 6:1. Ее следующей соперницей будет представительница Чехии Мари Боузкова. Та не пустила в финал канадскую теннисистку Бьянку Андрееску (6:7 (9:11), 6:2, 7:5).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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