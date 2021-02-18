Росстат подсчитал, насколько сократилась безработица в России

Безработица в январе 2021 года составила 5,8%, подсчитал Росстат. В конце декабря прошлого года безработными (по методологии Международной организации труда) считались 5,9% граждан России. Сокращение составило 0,1% трудоспособного населения.

"В январе 2021 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,5 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице", - добавили в Росстате.

К концу 2021 года показатель безработицы должен вернуться к тем значениям, которые были до пандемии, - такая задача поставлена перед правительством. В марте прошлого года он был равен 4,7% трудоспособного населения, напомнил Росстат. Как рассказали в Минтруде, для повышения уровня занятости государство выделит субсидии на найм новых работников и предоставит гранты для обучения безработных.

"Программа по субсидированию найма поможет трудоустроить более 220 тысяч человек из числа безработных, - сообщили в Минтруде. - На каждого трудоустроенного будут возмещены затраты на заработную плату, равную величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент". Средний размер гранта на обучение одного человека предусмотрен на уровне 59 тысяч рублей.