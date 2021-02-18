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Рубрика: Экономика

Росстат: Средняя зарплата выросла в 2020 году на 6 процентов

Текст: Алексей Дуэль
Рост среднемесячной начисленной зарплаты в 2020 году, по данным Росстата, составил 6%, а ее уровень достиг 51,1 тысячи рублей. При этом в декабре средняя начисленная зарплата составила 69,3 тысячи рублей, что выше показателей декабря 2019 года на 9,7%.

"В четвертом квартале 2020 года заработная плата составила лишь 38% от всех доходов населения, среднегодовое значение - 42,1%, - добавили в пресс-службе Росстате. - Размер социальных выплат в четвертом квартале прошлого года оказался на 4% ниже, чем был в первом квартале, зато категория "прочие денежные поступления", которую обычно связывают со скрытыми доходами, увеличились за тот же период с 4% до 16,7%".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В 2020 году реальные денежные доходы населения сократились на 3% по сравнению с 2019 годом, сообщили в Росстате. При этом реальные располагаемые денежные доходы (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 2020 год снизились на 3,5%. Правда, если сравнивать четвертый квартал 2020 года с тем же периодом 2019 года, уменьшение составило лишь 1,7%.

В Росстате обращают внимание, что при расчете показателей были использованы сведения о заработных платах порядка 43 млн наемных работников. В это число вошли все сотрудники крупных и средних предприятий, а также бюджетного сектора. К ним были добавлены некоторые работники малого бизнеса, данные о которых были собраны по специальной выборке. При этом не были учтены доходы индивидуальных предпринимателей и их работников.

Общая численность трудоспособного населения в прошлом году составила 75 млн человек, уровень безработицы на конец года был зафиксирован на отметке 5,9%.

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