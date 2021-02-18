Сборная России не попала в десятку в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Победой сборной Франции завершилась одиночная смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону. Российская команда уступила Эстонии место в первой десятке.

Эдуард Латыпов и Евгения Павлова на финише одиночной смешанной эстафеты на ЧМ в Поклюке. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В четверг на чемпионате мира состоялась одна из самых интересных гонок - одиночная смешанная эстафета, в которой на старт вышли по одному представителю мужской и женской команд. Россию в этом виде программы представляли Эдуард Латыпов и Евгения Павлова. И на этот раз наша команда осталась без медалей.

Победу в гонке праздновала французская команда с составе Антонен Гигонна - Жюлия Симон. Они сумели опередить норвежцев Йоханнеса Бе и Тириль Экхофф на 2,8 секунды. Бронза досталась команде Швеции, за которую выступали Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг.

Сборная России завершила эту гонку на 11-й позиции, не допустив ни одного промаха и потратив 12 дополнительных патронов. При этом допустившие по одному промаху команды Швейцарии и Эстонии сумели опередить россиян.