Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована накануне на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1461 очко. В топ-10 изменений не произошло. Список сильнейших сборных по-прежнему возглавляет наш будущий соперник по групповому этапу чемпионата Европы Бельгия. Далее идут Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Напомним, что ближайшие официальные матчи национальная команда России проведет в марте в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. В марте футболистам Станислава Черчесова предстоят сразу три встречи: на выезде с Мальтой (24 марта), дома со Словенией (27) и в гостях со Словакией (30).