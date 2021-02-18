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Рубрика: Спорт

В четвертом десятке

Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована накануне на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1461 очко. В топ-10 изменений не произошло. Список сильнейших сборных по-прежнему возглавляет наш будущий соперник по групповому этапу чемпионата Европы Бельгия. Далее идут Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Напомним, что ближайшие официальные матчи национальная команда России проведет в марте в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. В марте футболистам Станислава Черчесова предстоят сразу три встречи: на выезде с Мальтой (24 марта), дома со Словенией (27) и в гостях со Словакией (30).

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