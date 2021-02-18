Сборник стихов Малиха Харисова "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году

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Голос сердца

Текст: Дмитрий Шеваров
Малих Харисов, 29 лет
Харисов Малих Харисович (27.01.1915 - 14.03.1944), младший лейтенант, командир стрелкового взвода 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии.

Поэт, переводчик.

В 1941 году окончил Башкирский педагогический институт.

Погиб близ деревни Инструбицы (Тверская область), похоронен там же в братской могиле.

Публикации:

Первый сборник стихов "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году.

Фото: rmbs-ufa.ru
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