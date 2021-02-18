Сборник стихов Малиха Харисова "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году

Поэт, переводчик.
В 1941 году окончил Башкирский педагогический институт.
Погиб близ деревни Инструбицы (Тверская область), похоронен там же в братской могиле.
Публикации:
Первый сборник стихов "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году.
Первое стихотворение Геннадия Шведика появилось в печати, когда ему было 12 лет
20 февраля 1942 года Леонид Шершер был награжден медалью "За боевые заслуги"
Поэт, переводчик.
В 1941 году окончил Башкирский педагогический институт.
Погиб близ деревни Инструбицы (Тверская область), похоронен там же в братской могиле.
Публикации:
Первый сборник стихов "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году.