Сборник стихов Малиха Харисова "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году

Малих Харисов, 29 лет

Харисов Малих Харисович (27.01.1915 - 14.03.1944), младший лейтенант, командир стрелкового взвода 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии.

Поэт, переводчик.

В 1941 году окончил Башкирский педагогический институт.

Погиб близ деревни Инструбицы (Тверская область), похоронен там же в братской могиле.

Публикации:

Первый сборник стихов "Голос сердца" вышел посмертно, в 1944 году.