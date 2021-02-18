Серена Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Осаки

Американская теннисистка Серена Уильямс досрочно покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Первое время 39-летняя Уильямс отвечала на вопросы из зала, но было видно, что она сильно огорчена. Экс-первая ракетка мира рассказала, что допустила огромное количество ошибок в матче.

Когда кто-то из журналистов поинтересовался, стал ли этот день плохим для нее, американка заплакала и вышла из зала, сказав, что общение закончено.

Уже позже она оставила сообщение в Instagram для своих болельщиков, в котором поблагодарила их за поддержку.

"Сегодня получилась неидеальная игра. Но такое бывает. Для меня было большой честью сыграть перед болельщиками. Хотелось сыграть для вас лучше. Я навсегда останусь в долгу перед каждым из вас и очень вам благодарна. Я вас люблю", - написала американка.