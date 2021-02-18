Сергей Пускепалис: Молодым актерам не надо держаться за столичные театры

В России появится первая федеральная биржа актеров, которую при поддержке Министерства культуры РФ запускает Волковский театр. Главной площадкой для "ярмарки талантов" станет фестиваль "Будущее театральной России", более 10 лет собирающий в Ярославле с талантливую молодежь со всей страны. Об этом "РГ" рассказал художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.

Сергей Пускепалис: Не вижу никаких ограничений, кроме одного - не должно быть пошло и вульгарно. Фото: РИА Новости

Для чего актеру биржа

Министр культуры Ольга Любимова поддержала идею актерской биржи. Что дальше?

Сергей Пускепалис: У нас действительно нет площадки, где потенциальный работодатель мог бы встретиться с актером, который его заинтересовал. Ею и станет наш Фестиваль. Выпускники театральных вузов побаиваются распределяться в театры нестоличные: куда я поеду, что там буду делать. Молодежь сильно недооценивает региональные театры. А там сейчас столько прекрасных режиссеров.. Нужны какие-то стимулы: подъемные предложить, затраты на жилье компенсировать, зарплату конкурентоспособную. Сама по себе биржа актеров - дело очень трудоемкое: создать базу актеров, отработать критерии отбора, деньги, в конце концов найти.

Когда пройдет фестиваль?

Сергей Пускепалис: Обычно проходил в апреле. Но в этот раз - посоветовались с ректорами - в мае: после праздников и до сессии. Отказались даже от предварительного отбора - показать свои дипломные спектакли на сцене Первого русского театра смогут все желающие. Такой большой театральный праздник, поддержанный Минкультуры.

На сколько же недель растянется фестиваль - если приедут со своими работами все желающие?

Сергей Пускепалис: Уточню. Дипломные спектакли могут привести все государственные вузы, но только по специальности "артисты театры и кино". Что показать - решит ректорат. Как ни удивительно, это дает объемную картину - сразу видно, кто чем и как занимается.

Вы стали худруком Волковского театра на фоне громких скандалов и споров о том, стоит ли объединяться с Александринским театром. Сейчас мир восстановлен?

Сергей Пускепалис: Мне кажется, это было какое-то недоразумение. С обеих сторон конфликта - прекрасные люди, никто никого не думал из корысти объегорить - просто у всех немножко разные представления о счастье. Все, слава Богу, разрешилось. И даже стало лучше. Театр получил особый статус. Нам выделили средства, благодаря которым мы капитально отремонтировали зал, поставили новые кресла.. Даже в непростых условиях пандемии выпустили пять премьер.

Что оказалось для театра самым трудным за ковидный год?

Сергей Пускепалис: Как с конца марта нас закрыли, так и остановились репетиции, премьеры. Труднее всего актерам без общения со зрителями. Но нам было чуть легче, чем другим региональным театрам. Мы федеральный театр, министерство как-то компенсировало нам упущенные доходы, пересмотрело госзадание.

В зуме не репетировали?

Сергей Пускепалис: Там невозможно репетировать. Это все сказки Андерсена.

А сколько зрителей у вас сейчас в зале - ограничения же действуют по-прежнему?

Сергей Пускепалис: Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов разрешил нам заполнять залы на 50 процентов. На пустые места мы расставили изображения Федора Григорьевича Волкова. Под его присмотром играем спектакли и ждем, когда наконец пустых мест в зале не останется.

Став худруком, вы почти сразу запустили проект "Открытый театр": зрители бесплатно могли попасть на репетиции. Задумывали театральный клуб для подростков. Мечтали включить театр в туристические маршруты… Что удалось, несмотря на пандемию?

Сергей Пускепалис: Все развиваем. Открыли культурно-образовательный центр имени Ивана Дмитриевского, которым руководит мой однокурсник Николай Дручек. Скоро подпишем договор, по которому наш театр станет одной из обязательных точек туристического любопытства для путешествующих по Золотому кольцу. Вместе с РЖД делаем вагон, посвященный Первому русскому театру. Работает "Открытый театр" - несмотря на пандемию, наши экскурсии посетили более четырех тысяч человек. Все, что я обозначил в своей программе, сейчас реализуется - и даже больше.

А больше - это что, если не секрет?

Сергей Пускепалис: Утвержден план реконструкции театра. Очень близки к тому, чтобы сделать новую сцену на 200 мест в зоне декорационного цеха.

Откуда берутся Геростраты

Есть, кстати, спектакли, которые вы в своем театре не можете себе позволить? Быть "первым русским театром" - это же к чему-то обязывает?

Сергей Пускепалис: Мы рады всем режиссерам и не боимся никакого материала. У нас потрясающая труппа. Не вижу никаких ограничений, кроме одного - не должно быть пошло и вульгарно. Все, что связано с разрушением, экстремизмом, насилием, порнографией, пропагандой негативных проявлений человеческой жизни - это не наше. Такими принципами и руководствуюсь, определяя нашу репертуарную политику.

В декабре прошла премьера вашей постановки "Забыть Герострата". Чем завлекала вас эта пьеса Григория Горина?

Сергей Пускепалис: К ней я подбирался года три, пока не понял, что она написана будто о сегодняшнем дне. Главный миф состоит в том, что храм сжег якобы недалекий человек. А на самом деле - это человек, наделенный талантом разрушения.

Мне кажется, этот талант разрушения буквально растворен в некоторой "продвинутой" части общества - сидит где-то на подкорке. События последнего времени - тому свидетельство. После премьеры ко мне подходили и спрашивали: "Ты что, вчера решил сделать этот спектакль?". Я напоминал, что Горин написал пьесу в 1970 году. Но, к моему великому сожалению, она сегодня не менее актуальна.

Откуда в людях берется эта тяга - все испепелить, до основания?..

Сергей Пускепалис: Вспомните, что сделал Герострат. В одну секунду разрушил то, что созидалось веками. Разве не то же самое делает современный человек в погоне за мгновенной популярностью? Это, конечно, захватывающе - но популярность приходит и так же реактивно исчезает.

Вспомните, что сделал Герострат. В одну секунду разрушил то, что созидалось веками

Печально, что те, кто пытается предотвратить катастрофу, кажутся нелепыми, даже смешными - в глазах тех, кто хочет крушить все подряд. Того круга людей с керосином в бидонах, которые только ждут возможности что-то поджечь. Кто прав - надеюсь, рассудит время. Главное, чтобы не было слишком поздно.

Какие премьеры еще готовятся в ближайшее время?

Сергей Пускепалис: Борис Павлович сейчас выпускает спектакль о жизни Константина Эдуардовича Циолковского, премьера ожидается в апреле. Анджей Бубень делает спектакль по роману Тургенева "Отцы и дети". Наш замечательный ярославский режиссер и известный педагог Александр Кузин готовит спектакль по рассказу Романа Михайлова "Героин приносили по пятницам", который мы назвали "Иного не может быть". Николай Дручек сделает "Лисистрату", Алексей Чернышов "Сирано де Бержерака"… Могу еще долго рассказывать (смеется). Ваш покорный слуга будет ставить "Весы" Евгения Гришковца.

А Гришковца - почему?

Сергей Пускепалис: Загорелся идеей поставить "Весы" несколько лет назад - но, к сожалению, тогда не получилось в МХТе им. Чехова: Женя сам поставил спектакль с Игорем Золотовицким и Сергеем Угрюмовым в главных ролях. Но пьеса мне очень нравится: она о самом главном в нашей жизни - об отцах и детях. Хочется поразмышлять: что значит в жизни мужчины это важнейшее событие - рождение ребенка.

Не могу не спросить - а как же кино? Времени не хватает - неужели и новых киноролей не увидим?

Сергей Пускепалис: Почему же, картины с моим участием выходят. Недавно вышел фильм "На острие". Скоро, надеюсь, выйдет "Сердце Пармы". Сам жду, очень интересно посмотреть, что получилось у Антона Мегердичева. Я вообще к кино отношусь философски. Сняли - и хорошо. Когда выйдет на экраны - тогда и выйдет.