Щербакова и Трусова пропустят финал Кубка России

Стал известен состав участниц финала Кубка России в женском одиночном катании. Среди них не оказалось трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой.

На турнире выступят Алена Косторная, Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых и Ксения Цибинова.

У мужчин за награды поведут борьбу Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.

На следующий день после окончания финала Кубка России будет назван состав команды на предстоящий в Стокгольме чемпионат мира. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.