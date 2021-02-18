Щербакова и Трусова пропустят финал Кубка России

Стал известен состав участниц финала Кубка России в женском одиночном катании. Среди них не оказалось трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой.
Анна Щербакова. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На турнире выступят Алена Косторная, Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых и Ксения Цибинова.
У мужчин за награды поведут борьбу Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.
Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.
На следующий день после окончания финала Кубка России будет назван состав команды на предстоящий в Стокгольме чемпионат мира. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.