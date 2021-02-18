Сироты получили бессрочную льготу на бесплатное обучение в вузах

Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной. Такое правило введено законом, который публикует сегодня "Российская газета".

Около 10 процентов бюджетных мест в вузах - квоты для сирот и инвалидов. Фото: Стоян Васев / ТАСС

По прежним нормам учебная льгота для сирот и других социально незащищенных детей действовала до 1 января нынешнего года. То есть без поправок в закон уже в этом году сиротам и инвалидам пришлось бы поступать на общих основаниях, а специальные сиротские квоты в вузах исчезли бы. Но этого не произойдет.

Закон установил бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

На таких граждан выделяется квота в 10 процентов от общего количества бюджетных мест. Для зачисления в вуз на льготное место сироте необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Иными словами, от необходимости учиться, что-то знать и сдавать экзамены сироту льгота не освобождает.

Эксперты подчеркивают, что главной задачей принятой инициативы является законодательное закрепление мер социальной справедливости.