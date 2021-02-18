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Смартфоны Samsung получили большое обновление. Почему его важно установить

Текст:   Антон Благовещенский
18.02.2021,  
18:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Смартфоны Samsung серий Galaxy S20, Galaxy Note20 и Galaxy Z получили возможность установить обновление One UI 3.1, которое радикально улучшает работу камеры и добавляет другие полезные функции.

Что изменилось в работе с фото:

- функция "Мультикадр" позволяет одновременно снимать фото и видео в различных форматах;

- функция "Ластик" убирает лишние объекты со снимков;

- реализованы сенсорный автофокус и простой контроль экспозиции - управлять яркостью можно, просто проводя пальцем по экрану;

- появилась запись звука на несколько микрофонов.

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Другие возможности:

- регулировка баланса белого в зависимости от времени суток;

- возможность удалить геоданные из пересылаемых фото;

- автоматическое переключение наушников Galaxy Buds с одного устройства на другое.

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