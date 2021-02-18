Смартфоны Samsung получили большое обновление. Почему его важно установить

Смартфоны Samsung серий Galaxy S20, Galaxy Note20 и Galaxy Z получили возможность установить обновление One UI 3.1, которое радикально улучшает работу камеры и добавляет другие полезные функции.
Что изменилось в работе с фото:
- функция "Мультикадр" позволяет одновременно снимать фото и видео в различных форматах;
- функция "Ластик" убирает лишние объекты со снимков;
- реализованы сенсорный автофокус и простой контроль экспозиции - управлять яркостью можно, просто проводя пальцем по экрану;
- появилась запись звука на несколько микрофонов.
Другие возможности:
- регулировка баланса белого в зависимости от времени суток;
- возможность удалить геоданные из пересылаемых фото;
- автоматическое переключение наушников Galaxy Buds с одного устройства на другое.