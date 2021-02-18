Новости

Испанский суд оставил в силе приговор рэперу Аселю 20:42
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 20:36
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 20:30
СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса 20:20
Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США 19:35
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 19:30
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G 19:19
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 19:17
Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 19:12
Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков 18:51
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова 18:46
Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины" 18:46
Избран новый патриарх Сербской православной церкви 18:43
В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян 18:30
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении 18:27
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры 17:55
СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья 17:52
В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров 17:52
Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода 17:49
Суд в Москве арестовал одного из задержанных ФСБ сторонников террористов 17:47
МИД РФ: ФРГ скрывает подробности по делу берлинского пациента даже от союзников 17:47
Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии 17:36
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 17:36
В Роструде рассказали, как россияне будут работать в субботу 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 20:20
Рубрика: В мире

СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

Текст: Екатерина Забродина

В Норвегии выявлен еще один мутировавший штамм "короны". Специалисты уже дали ему название - B.1.525. Только за последние сутки им заболели, по некоторым данным, около десяти жителей королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19

Как признала сотрудник Института здравоохранения Норвегии Лине Вольд, этот же вариант коронавируса ранее обнаружили в Дании, Британии и США. Общее число заболевших - около тридцати пациентов. При этом речь идет не о нашумевшем "британском" штамме, который был выявлен несколько месяцев назад и вверг Альбион в изоляцию. Однако некоторое сходство у них все же есть.

Насколько заразен "норвежский" штамм, пока не известно. Но специалисты не исключают, что он распространяется быстрее. Также ученые еще не установили его происхождение. Возможно, в ближайшее время удастся выяснить, был ли видоизмененный вирус "импортирован" из-за рубежа или же мутация произошла уже на территории Норвегии.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются