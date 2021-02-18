СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

В Норвегии выявлен еще один мутировавший штамм "короны". Специалисты уже дали ему название - B.1.525. Только за последние сутки им заболели, по некоторым данным, около десяти жителей королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Как признала сотрудник Института здравоохранения Норвегии Лине Вольд, этот же вариант коронавируса ранее обнаружили в Дании, Британии и США. Общее число заболевших - около тридцати пациентов. При этом речь идет не о нашумевшем "британском" штамме, который был выявлен несколько месяцев назад и вверг Альбион в изоляцию. Однако некоторое сходство у них все же есть.

Насколько заразен "норвежский" штамм, пока не известно. Но специалисты не исключают, что он распространяется быстрее. Также ученые еще не установили его происхождение. Возможно, в ближайшее время удастся выяснить, был ли видоизмененный вирус "импортирован" из-за рубежа или же мутация произошла уже на территории Норвегии.