Указ губернатора Смоленской области от 18 февраля 2021 № 17 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16) следующие изменения:

1) в пункте 3:

в подпункте 3.1:

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"- проведения съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы;

- проведения мероприятий по сбору подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов, выдвижения кандидатов избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Указанные публичные слушания, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, кино- и театральные фестивали с очным присутствием граждан на открытой территории, огражденной по периметру (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов, репетиции таких мероприятий, съезды политических партий, конференции (общие собрания) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы (далее -мероприятия) проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При сборе подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов, выдвижения кандидатов избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).";

в подпункте 3.3 слова "в абзацах втором - шестом" заменить словами "в абзацах втором - восьмом";

подпункт 3.6 признать утратившим силу;

2) подпункт 5.3 пункта 5 признать утратившим силу;

3) абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать Государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 30.10.2020 до 12.11.2020 включительно, с 13.11.2020 до 26.11.2020 включительно, с 27.11.2020 до 10.12.2020 включительно, с 11.12.2020 до 24.12.2020 включительно, с 25.12.2020 до 07.01.2021 включительно, с 08.01.2021 до 21.01.2021 включительно, с 22.01.2021 до 04.02.2021 включительно, с 05.02.2021 до 18.02.2021 включительно, с 19.02.2021 до 04.03.2021 включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517, от 15.05.2020 № 683, от 30.05.2020 № 791, от 18.06.2020 № 876) назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей согласно настоящему пункту.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







