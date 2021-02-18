Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, результаты которых будут доведены до всех глав регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ), передает его слова пресс-служба.

Вице-премьер напомнил, что по поручению президента Владимира Путина разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть утверждены до 1 июля 2021 года, в свою очередь главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

"В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения - Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым, перечисляется в сообщении.

"Такой анализ в формате рейтинга о проделанной работе в субъектах войдет в основу стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Мы видим, что сегодня выявляются лидеры. Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально-значимых отраслей. От ее качественной работы зависит жизнь и здоровье каждого. И здесь нельзя допускать возникновение, так называемых, ведомственных "колодцев", когда на стыке функционала министерств могут возникнуть нерешенные вопросы по какому-то направлению. Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению "цифры" в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки", - отметил вице-премьер.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев на совещании пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".

Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Павел Пугачев добавил, что основными проблемными моментами в цифровизации отрасли остаются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов. "Исходя из этого, требуется перестройка существующей архитектуры этой услуги для того, чтобы прослеживать дальнейший путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении "Мое здоровье". Это потребует выстраивания бизнес-процессов совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую трансформацию оказания медицинской помощи".

В ходе совещания также отмечалось о необходимости изменения приоритетов регистрации документов и межведомственного электронного взаимодействия, что позволит исключить граждан из процесса передачи бумажных документов при оказании медицинской помощи.

По поручению Президента Владимира Путина до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте Российской Федерации были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Основные задачи для РЦТ - подготовка стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.