Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году

В зоне повышенного риска в течение 2021 года будут находиться 33 банка, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Расчеты сделаны по состоянию на 1 января.

После нескольких лет активной расчистки рынка темпы сокращения количества банков замедлились: в 2019 году прекратили работу 38 банков (лишились лицензии, отказались от нее добровольно или были присоединены), в более сложном для сектора 2020 году - 36 банков. На начало года в России действовали 366 банков.

"Эксперт РА" выделяет три ключевые негативные тенденции на банковском рынке, сформировавшиеся по итогам 2020 года.

Во-первых, за год рентабельность капитала снизилась с 7 до 5%, активов - с 1,4 до 0,9%. Это, в свою очередь, привело к сокращению поддержки со стороны акционеров, о чем говорят участившиеся самоликвидации (9 случаев в 2020 году). В-третьих, 51,7% игроков испытали чистый отток средств физлиц, 37% - чистый отток средств корпоративных клиентов. Розничные клиенты теряют интерес к срочным вкладам, и даже сдержанное повышение ставок не восстановит устойчивость и прежние темпы роста пассивов, отмечает агентство. В 2021 году добровольные аннулирования лицензий вероятны среди небольших банков без определенной бизнес-модели и рыночной ниши, прогнозирует агентство. На московском рынке такие игроки находятся за пределами топ-100 по активам. В числе региональных банков есть больше претендентов на поглощение крупными игроками, уже имеющими филиальную сеть федерального масштаба или планирующими экспансию в отдельных субъектах.

По состоянию на октябрь прошлого года агентство ожидало ухода с рынка 35 банков на горизонте 12 месяцев. Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но оно будет медленным до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к новым реалиям, ожидают в "Эксперт РА".

В ЦБ считают, что банковский сектор остается устойчивым, несмотря на пандемию. Банки не только не сократили, как в предыдущие кризисы, кредитный портфель, но и существенно нарастили его и сохранили запас прочности по капиталу. Чистая прибыль банков за 2020 год составила 1,6 трлн рублей - немногим меньше, чем в докризисном 2019 году (1,7 трлн рублей). Объем дорезервирования по реструктурированным в прошлом году кредитам не превысит, по оценке ЦБ, 2% портфеля и сильно растянется во времени - в предыдущие кризисы вызревание проблемных кредитов занимало от двух до четырех лет. Это посильно для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.