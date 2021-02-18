Тестовые выплаты зарплат по номеру телефона начнутся в 2022 году

Несколько банков проведут пилотный проект по выплатам зарплат через Систему быстрых платежей в 2022 году, после этого проект может быть развернут на всю банковскую сеть. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Такой пилотный проект ЦБ собирался провести еще в конце прошлого - начале этого года. Эта идея призвана окончательно покончить с зарплатным рабством - зависимостью граждан от банков, которые работодатели выбирают для перечисления зарплат.

Она предполагает, что работник сможет выбирать: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника, и зарплата поступит в тот банк и на тот счет, который работник выбрал для получения переводов через СБП. Работодатель даже не узнает, через какой банк получает зарплату сотрудник.

По словам Ольги Скоробогатовой, половина банков считает этот механизм излишним, другая видит в нем преимущества. Новый раунд обсуждений состоится в марте-апреле на площадке Ассоциации финансовых технологий.

В прошлом году ЦБ сделал бесплатными межбанковские переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Это позволяет большинству работников при желании полностью выводить зарплату в удобный банк без лишних издержек.