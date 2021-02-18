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18.02.2021 17:11
Рубрика: Власть

Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения РФ из Совета Европы

Текст: Татьяна Замахина

Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы в связи с делом блогера Алексея Навального, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В эфире "Россия-1" он выразил надежду, что странам ЕС хватит здравого ума не прекращать диалог с РФ.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP / POOL
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Толстой, который возглавляет делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметил, что Навальным хотят воспользоваться "как неким знамением". На основании решения суда по его делу некоторые страны - члены Совета Европы, - по словам Толстого, будут пытаться инициировать чрезвычайную процедуру по исключению России из Совета Европы. Также может быть предпринята попытка введения в отношении России специального мониторинга.

Россия, заверил он, к такому возможному решению готова и будет действовать по ситуации. "Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше", - подчеркнул он. И это, акцентировал внимание политик, произойдет до того, "как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс".

"Но я очень надеюсь, что здравого ума хватит, - добавил Толстой, - поскольку Совет Европы на сегодняшний день - это единственная площадка для диалога с Российской Федерацией. Если они и от нее тоже откажутся, тогда терять будет нечего ни им, ни нам. Нам надо будет думать, что делать дальше".

Он также подчеркнул, что Навальный будет отбывать срок заключения вне зависимости от того, сколько будет решений Европейского суда на эту тему.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ранее ЕСПЧ решил призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.

Отметим, что итогом запуска чрезвычайного трехстороннего механизма Совета Европы может стать приостановление членства или выход страны из организации. Но это возможно лишь в том случае, если прийти к консенсусу не удастся, и ситуация с претензиями зайдет в тупик. Решение о запуске принимает Кабинет Министров Совета Европы, после этого в обвиняемую страну отправляется спецмиссия, по итогам которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации.

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