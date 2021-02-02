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02.02.2021 21:08
Рубрика: Происшествия

Навальному заменили условный срок на реальный

Текст: Иван Егоров, Иван Петров
Суд в Москве удовлетворил представление ФСИН об отмене Навальному условного срока. И назначил ему реальное наказание за многочисленные нарушения режима. Ему назначено реальное наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима. Но при этом суд учел отбытый Навальным срок домашнего ареста и засчитал его в общий срок наказания. В итоге осужденному предстоит пробыть в колонии менее назначенного срока. Сколько именно, еще не подсчитано.

Такое решение огласила судья Наталья Репникова во время выездного заседания Симоновского районного суда, которое прошло во вторник в Мосгорсуде. До вступления решения в законную силу Навальный останется в СИЗО. У сторон 10 дней на его обжалование.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее представитель ФСИН заявил в суде, что Навальный начал нарушать условия условного осуждения еще в начале 2020 года, задолго до госпитализации. В связи с этим тюремное ведомство попросило заменить ему условный срок на 3,5 года колонии с штрафом в 500 тысяч рублей. В свою очередь прокуратура полностью поддержала это представление.

Как заявила в суде прокурор Екатерина Фролова, установлено, что Навальный злостно уклонялся от исполнения наказания, а после прохождения лечения в Германии не поставил в известность ФСИН, хотя мог это сделать. По ее словам, он свободно передвигался по территории страны, посещал различные места и давал интервью СМИ. При этом прокурор напомнила, что Навальный является единственным гражданином РФ, который получил два условных срока.

Напомним, 29 декабря 2020 года УФСИН России по Москве объявило Навального в розыск. Претензии к блогеру связаны с нарушением им правил надзора - он 7 раз не отмечался в органах ФСИН. Всего же за ним числится более 50 нарушений условий режима.

Ранее на период болезни ему было предоставлено освобождение от явок в уголовно-исполнительные инспекции. Но в середине октября медицинский журнал The Lancet сообщил о том, что Навальный выписан из клиники и полностью выздоровел. Хорошую физическую форму активно в своих соцсетях демонстрировал и сам Навальный.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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