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02.02.2021 13:17
Рубрика: Происшествия

ФСИН просит заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии

Текст: Иван Петров
В ходе выездного заседания Симоновского районного суда (проходит в Мосгорсуде) представитель управления ФСИН по Москве попросил суд отменить блогеру Алексею Навальному условное наказание по "делу Ив Роше". И заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет в колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Об этом с места событий рассказывает корреспондент "РГ".
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Представитель ФСИН отметил, что осужденный Навальный 7 раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. Ранее ему были вынесены 5 предупреждений о том, что условный срок может быть заменен на реальный. Кроме того, представитель тюремного ведомства пояснил, почему решение о замене условного срока на реальный не было принято ранее, несмотря на многочисленные нарушения правил надзора со стороны Навального.

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"Руководствуясь принципами гуманизма и надеясь на то, что осужденный встанет на путь исправления, изменит свое отношение к приговору, к условиям контроля за ним, к возложенным на него судом обязанностям, ФСИН не выходила ранее с ходатайством о замене условного срока на реальный", - сказал на судебном заседании сотрудник ФСИН, добавив, что эти надежды, к сожалению, так и не оправдались.

Напомним, 29 декабря 2020 года УФСИН России по Москве объявила Навального в розыск. Претензии к блогеру связаны с нарушением им правил надзора - с середины октября он не отмечался в органах ФСИН. При этом на период болезни ему было предоставлено освобождение от явок в уголовно-исполнительные инспекции. Но в середине октября иностранная пресса сообщила о том, что Навальный выписан из клиники и полностью выздоровел. Хорошую физическую форму активно в своих соцсетях демонстрировал и сам Навальный.

В связи с этим столичное управление ФСИН обратилось в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный. "Условно осужденный систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности, минимум 6 раз - в период с января по август 2020 года - не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни, а также после выписки из немецкой клиники в октябре 2020 года", - поясняли в тюремном ведомстве.

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В Генпрокуратуре ранее заявили, что считают обращение УФСИН законным и обоснованным. В суде представитель надзорного ведомства сегодня поддержал ходатайство.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии. Химкинский городской суд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

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