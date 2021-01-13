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13.01.2021 23:27
Рубрика: Происшествия

Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск с конца прошлого года

Текст: Иван Петров
Блогер Алексей Навальный, ранее осужденный в России к условному сроку, а в настоящее время находящийся за рубежом, числится в федеральном розыске. Об этом говорится в постановлении об объявлении розыска, подписанном 29 декабря 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как выясняется, розыскные мероприятия в отношении Алексея Навального были начаты еще 27 ноября прошлого года. Причина - злостное уклонение с его стороны от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции. Проще говоря, он перестал отмечаться в инспекции, хотя обязан это регулярно делать, поскольку является условно осужденным.

По данным ФСИН, Навальный уведомил инспекторов только один раз - 23 ноября прошлого года, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии, при этом даже дату возвращения в Россию назвать не смог.

По словам экспертов, после федерального розыска следующим логичным шагом является объявление скрывшегося лица в международный розыск. Не исключено, что именно этим объясняется решение Алексея Навального вернуться в Россию - в среду он сообщил, что прилетит в Москву 17 января.

Поскольку Германии пришлось бы тогда реагировать на запрос Интерпола, который бы немцы получили по поводу скрывшегося из России осужденного.

Вместе с тем, федеральный розыск подразумевает, что человек должен быть задержан сразу, как будет установлено его местонахождение. После чего представители правоохранительных и контрольных органов будут решать, как в рамках закона далее поступить с задержанным.

Напомним, в самом конце прошлого года в отношении Алексея Навального и его соратников было возбуждено новое уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере". Следствием было установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций ("Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки СМИ "Пятое время года"", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан" и "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ") в качестве пожертвований было собрано более 588 миллионов рублей. Отмечалось, что собранные средства предназначались исключительно на цели перечисленных фондов. "При этом Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций, потратил на личные цели из этой суммы более 356 миллионов рублей", - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

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Следователи выяснили, что фигуранты на похищенные деньги приобретали различные материальные ценности, имущество, а также оплачивали заграничные поездки.

30 декабря 2014 года Замосковорецкий суд приговорил Алекся Навального по уголовному делу о мошеннических хищениях в компании "Ив Роше" к 3 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Позднее испытательный срок был продлен на один год - до 30 декабря 2020-го. Именно в рамках этого дела Навальный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, но перестал это делать, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к 5 годам условно.

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