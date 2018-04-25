Верховный суд оставил в силе приговор Навальным по делу "Ив Роше"

Президиум Верховного суда РФ признал законным приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу "Ив Роше".

Напомним, ранее Европейским судом по правам человека было принято решение о наличии нарушений при рассмотрении Замоскворецким судом дела "Ив Роше" в отношении Алексея Навального и Олега Навального. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных и присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. В частности, суд посчитал, что решения российских судов по делу "Ив Роше" были произвольными и явно необоснованными.

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский просил Верховный суд признать приговор законным. В свою очередь защита просила суд отменить приговор и прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.

Алексей Навальный посчитал определение суда игнорированием позиции ЕСПЧ.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный был осужден условно на 3,5 года заключения, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с них солидарно 4,5 млн рублей по искам "Многопрофильной процессинговой компании", признанной потерпевшей по делу.

В отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к 5 годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно. Этот приговор Верховным судом РФ признан законным.