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25.04.2018 12:22
Рубрика: Происшествия

Верховный суд оставил в силе приговор Навальным по делу "Ив Роше"

Текст: Владимир Полетаев
Президиум Верховного суда РФ признал законным приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу "Ив Роше".
Рассмотрение вопроса о пересмотре приговора братьям Навальным по делу "Ив Роше". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Рассмотрение вопроса о пересмотре приговора братьям Навальным по делу "Ив Роше". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Рассмотрение вопроса о пересмотре приговора братьям Навальным по делу "Ив Роше". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Напомним, ранее Европейским судом по правам человека было принято решение о наличии нарушений при рассмотрении Замоскворецким судом дела "Ив Роше" в отношении Алексея Навального и Олега Навального. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных и присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. В частности, суд посчитал, что решения российских судов по делу "Ив Роше" были произвольными и явно необоснованными.

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Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский просил Верховный суд признать приговор законным. В свою очередь защита просила суд отменить приговор и прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.

Алексей Навальный посчитал определение суда игнорированием позиции ЕСПЧ.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный был осужден условно на 3,5 года заключения, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с них солидарно 4,5 млн рублей по искам "Многопрофильной процессинговой компании", признанной потерпевшей по делу.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к 5 годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно. Этот приговор Верховным судом РФ признан законным.

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