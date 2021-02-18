Трамп отказался говорить о своем возможном участии в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу Newsmax.

"Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка", - цитирует ТАСС республиканца. Он также отметил, что в настоящее время число его сторонников даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.

Газета Politico уже утверждала, что Трамп заявлял о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах в США. Сообщалось также, что экс-президент обсуждал с политическими консультантами возможность помочь однопартийцам взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в 2022 году.

Ранее Дональд Трамп впервые выступил в СМИ, нарушив длительное молчание с момента ухода с должности главы государства. Политик в эфире Fox News выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. "Вокруг не так много легенд, но он - легенда. Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны", - подчеркнул экс-президент.