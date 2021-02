Трейлер экранизации Mortal Kombat заранее слили в Сеть

В интернете до официальной премьеры опубликован тизер-трейлер грядущей экранизации серии игр Mortal Kombat. Видео, как это обычно и бывает в подобных ситуациях, предоставлено в отвратительнейшем качестве.

Ролик длится 30 секунд, и в этот интервал авторы попытались уместить наиболее узнаваемые черты знаменитой франшизы - метку дракона, ледяную заморозку Саб-Зиро и пронзительное "Get over here!" Скорпиона.

В нормальном качестве трейлер выйдет уже сегодня вечером. Премьера фильма в России назначена на 8 апреля.

Ранее были опубликованы анимированные постеры с основными бойцами "Смертельной Битвы".