В "Единой России" не отказались от идеи о четырехдневной неделе

Идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю не похоронена, и это произойдет, но не сразу. Такое мнение высказал первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Он пояснил, что реализация инициативы отложена в связи с пандемией.

Напомним, что летом 2019 года председатель партии "ЕР", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели. Позже - уже на фоне пандемии - он добавил, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Журналисты спросили, имеет ли еще эта инициатива шансы на реализацию.

"Могу сказать, что, безусловно, эта идея не похоронена, - заявил Исаев. - Магистральный путь развития человечества - это сокращение необходимого рабочего времени".

Первый зампред фракции напомнил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку. В некоторых странах рабочее время уже сокращается - например, в Германии гораздо более короткая рабочая неделя, отметил Исаев. И никакого обрушения экономики из-за этого не произошло, констатировал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что переход к 4-дневной рабочей неделе должен осуществляться при условии сохранения или даже увеличении оплаты труда.

"Мы будем двигаться в этом направлении, - заверил он. - Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор".

Стратегически, считает Исаев, эта задача сохраняется. "Но мы реалисты, и понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", - заключил он.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Святенко считает, что это дело не ближайшего будущего. Она рассказала, что в комитете анализируют возможность реализации инициативы, изучают опыт зарубежных стран.