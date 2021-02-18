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Рубрика: Власть

Настоящий полковник

В Галерее Александра Шилова прошла встреча с героем разведки
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8387)
Разведчики всегда в строю - будь им хоть 17, хоть 96. Ветеран разведки Иван Евтодьев выглядит по-боевому и сейчас, перед нами, пусть и с небольшой тростью в руке, и на портрете, написанном народным художником СССР Александром Шиловым. И взгляд человека на холсте выдает профессионала - спокойный, уверенный, строгий...
Ветерану разведки Ивану Евтодьеву — аплодисменты художника Александра Шилова и гостей. Фото: Александр Корольков Ветерану разведки Ивану Евтодьеву — аплодисменты художника Александра Шилова и гостей. Фото: Александр Корольков
Ветерану разведки Ивану Евтодьеву — аплодисменты художника Александра Шилова и гостей. Фото: Александр Корольков

"Встречами у Портрета" так в Галерее Александра Шилова на Волхонке называются творческие вечера, когда в гости к народному художнику СССР приходят герои его картин - рассказать о себе и своей жизни, в которой всегда есть, чем поделиться. Героями встреч в последние годы становятся герои советской разведки. 1 октября к своему портрету приходил ветеран СВР России Виталий Коротков. Вчера гостем встречи, организованной Галереей совместно с Ассоциацией организаций и ветеранов "Группы "Вымпел" стал Почетный сотрудник госбезопасности полковник в отставке Иван Павлович Евтодьев.

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости
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- Познакомившись в свое время с такими людьми, как Иван Павлович, я понял, что без них наша страна не смогла б существовать, - говорил во вступительном слове на встрече Александр Шилов, автор многих портретов легендарных советских разведчиков.

Главного героя вечера до отказа заполненный зал встречал стоя и долгими аплодисментами. В этот вечер мы многое узнали от Ивана Павловича из первых уст - и с экрана, на котором демонстрировался фильм о его боевом пути. Приписав себе год, он ушел на фронт добровольцем в 41-м ("Как я мог оставаться в стороне? - восклицал в фильме Иван Павлович. - Это ж мое, это Родина!"), воевал на Кавказе, в Крыму, на Кубани. Бывал в таких переделках, что трудно себе представить, но Евтодьев выжил. Освобождая Крым, он пешком прошел от Керчи до Севастополя, после тяжелого ранения и госпиталя, выбранный приметливыми сотрудниками погранвойск, служил в Прибалтике, боролся с бандами "лесных братьев".

Потом - Москва, учеба в Военном институте иностранных языков - и с этого места, с начала 50-х и до конца 80-х, Иван Павлович предпочитает о своей работе не рассказывать. И истории о том, как некогда 17-летний новобранец ездил в командировки в Австрию, ГДР и ФРГ, а потом, будучи офицером службы внешней разведки, участвовал в организации работы спецподразделений КГБ в Афганистане - гости "Встречи у портрета" не услышали.

В конце вечера Ивану Евтодьеву, "нашему настоящему полковнику", как назвал его президент Ассоциации организаций и ветеранов "Группы "Вымпел" Валерий Попов, по поручению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина вручили медаль "100 лет Службе внешней разведки".

Власть Безопасность Спецслужбы

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