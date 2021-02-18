Спустя семь месяцев после беспорядков во Франкфурте, когда сотни молодых людей устроили погром на Оперной площади, вынесен первый вердикт. Районный суд приговорил 20-летнего Элиаса Т., который швырнул в полицейских бутылку, к 50 часам общественных работ и 500 евро штрафа в пользу детской благотворительной организации, а еще к... чтению книги.

Судья решил, что столь нестандартное наказание будет способствовать перевоспитанию молодого человека, пишет Die Welt. Выбор не случайно пал на книгу офицера полиции Тани Камбури "Германия в голубом свете", ставшую бестселлером шесть лет назад. Тогда молодая женщина в погонах откровенно рассказала об опасных буднях своих коллег, о падении престижа профессии полицейского и о росте преступности, в том числе в среде осевших в Германии выходцев с Ближнего Востока.

Беспорядки, охватившие центр Франкфурта в июле прошлого года, стали потрясением для деловой столицы ФРГ. Фото: twitter.com / hessenschau

По мнению судьи, история Тани, имеющей греческие корни, будет понятна Элиасу, также выросшему в семье мигрантов (откуда - не уточняется). Ему предстоит прочитать книгу в течение четырех недель и представить суду конспект. При этом обвинение не стало требовать для Элиаса более сурового наказания, ведь он полностью раскаялся в своем "бездумном поведении под влиянием толпы и горячительных напитков". Напомним, 18 июля 2020 года хулиганы устроили беспорядки в центре Франкфурта в ответ на призывы полиции разойтись и не создавать столпотворения в разгар пандемии. Печальный итог - пятеро раненых правоохранителей, три тонны разбитого стекла, 15 тысяч евро ущерба и подорванное реноме деловой столицы Германии.

Между тем необычные приговоры далеко не редкость в международной судебной практике. В США, где действует прецедентное право, на всю страну прославился судья Майкл Чиконетти из штата Огайо, который разработал систему "творческого правосудия". Вместо тюремных сроков он придумывал для несознательных граждан экстравагантные способы искупления вины. Злоумышленника, бегавшего по улицам с заряженным пистолетом, Чиконетти отправил на экскурсию в морг. Мелкого воришку, укравшего велосипед, заставил ездить на нем десять дней подряд, а ограбившую церковь аферистку - просить прощения у каждого прихожанина. Наконец, женщину, бросившую в лесу котят, изобретательный судья обязал провести ночь в этом самом лесу. У Чиконетти, который совсем недавно вышел на пенсию в преклонном возрасте, появилось немало последователей. Местные СМИ писали о курьезном приговоре, вынесенном судьей из Кливленда в отношении автоледи, которой вздумалось обгонять парковавшийся школьный автобус... по тротуару. Женщину приговорили к двухдневному стоянию на оживленном перекрестке с табличкой, на которой было написано, что "только идиоты" поступают так, как она.

Молодому человеку предстоит в течение четырех недель прочитать книгу о суровых буднях полиции и представить суду краткий конспект

Между тем Daily Mail в ноябре прошлого года сообщала о том, что в Индонезии нарушителей масочного режима в некоторых случаях заставляют отжиматься и даже "копать могилы для жертв коронавируса".