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Рубрика: Экономика

В Госдуме готовят закон о защите туристов от банкротства туроператоров

Текст: Евгений Гайва
В новый закон о туризме, который разрабатывается сейчас, войдут механизмы компенсации потерь туристов из-за некачественного сервиса, рассказал в интервью "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"Совместно с Ростуризмом, Центробанком и другими финансовыми институтами мы обсуждаем новые механизмы и инструменты финансовых гарантий и защиты прав потребителей туристических услуг, которые позволят обеспечить, действительно, качественную защиту наших туристов при форс-мажорных обстоятельствах", - сказал Пайкин.

К форс-мажорным обстоятельствам он отнес, например, банкротство крупных туроператоров. По словам депутата, новые механизмы должны защищать туриста от высоких дополнительных расходов и при этом компенсировать его убытки в из-а некачественного сервиса, неоказания какой-то услуги. Компенсация может быть в натуральном или денежном виде.

Как отметил Пайкин, такие механизмы необходимы, так как обычные страховые механизмы не всегда срабатывают. "Ряд туроператоров в последнее время объявили о своем банкротстве, а средств в фондах не хватает на покрытие расходов, связанных с возмещением убытков потребителей туруслуг. Сегодня это существенная проблема", - заметил депутат.

Полностью интервью председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина читайте на сайте "Российской газеты".

Экономика Туризм Законодательная власть Госдума Банкротства турфирм Законопроекты и комментарии

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