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Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о единой платформе вакансий

Текст: Татьяна Замахина
Безработным будет проще найти вакансию, а работодателям - сотрудников. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о единой для всей стране цифровой платформе вакансий.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который является одним из авторов инициативы. - Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала".

Спикер, которого цитирует пресс-служба ГД, добавил, что принятие этого закона также позволит снять межрегиональные барьеры в данной сфере. Таким образом, систему трудоустройства максимально приблизят к нуждам людей.

По его мнению, благодаря этой инициативе повысится качество и оперативность работы служб занятости - например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически.

"Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы, - считает Володин. - Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По его словам, особенно это важно для тех, кому сложнее найти работу - людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста.

Одна из норм проекта вводит обязанность для ряда работодателей размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это касается федеральных, региональных и местных органов власти, и тех, у кого в штате более 25 человек. Это позволит значительно расширить банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров - они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Депутаты собираются обсудить законопроект с работодателями, профсоюзами и экспертами.

По словам еще одного из авторов законопроекта, первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, поправки в закон о занятости являются первым шагом к масштабной модернизации этой системы. "Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики, сложившиеся в ковидный период", - считает он. В первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости, пояснил сенатор.

Предлагаемые изменения, отметил Турчак, упростят и усовершенствуют действующие процедуры трудоустройства. "Большинство вопросов можно будет решать дистанционно, и это сэкономит всем и время, и силы", - рассказал парламентарий.

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