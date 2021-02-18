Испанская полиция арестовала во вторник рэпера Пабло Аселя, обвиненного в оскорблении монархии. Из здания Университета Лериды, где он пытался укрыться от стражей порядка, его вывели в наручниках. Видео с его арестом облетело всю Испанию, и уже к вечеру того же дня на улицы каталонских городов вышла молодежь с требованием освободить их кумира. Манифестации быстро переросли в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Наиболее ожесточенные столкновения были отмечены в Барселоне, там несогласные с арестом рэпера напали на полицейский участок, забросав его камнями и бутылками, сожгли несколько мусорных контейнеров и мотоциклов.

А в среду беспорядки распространились уже по всей стране. Только в Мадриде на центральной площади Пуэрта-дель-Соль собрались сотни людей. Мирная манифестация продолжалась недолго. В ходе противостояния на улицах выросли настоящие баррикады из мусорных контейнеров, а когда их подожгли, чтобы задержать полицейских, огонь, по словам местных жителей, достигал трех метров в высоту. За два дня было задержано свыше 60 человек, около сотни пострадали, одной девушке в Барселоне выбили резиновой пулей глаз, ее фотография стала одной главных иллюстраций происходящего на улицах испанских городов.

Настоящее имя 32-летнего рэпера - Пабло Ривадулья Дуро. Свою музыкальную карьеру он начал в 2005 году, активно используя при этом политические темы. Свою позицию Асель выражал как в песнях, так и в "Твиттере". Под влиянием каталонского национализма он крайне негативно отзывался об испанской монархии и короле Хуане Карлосе I, тогда еще не передавшем трон сыну. В его песнях следователи нашли явные призывы к убийству ряда политических деятелей. В "Твиттере" он называл Испанию "фашистским государством", сравнивал монархию с мафией, обвинял ее в финансировании террористов и войны в Йемене. "Самая отвратительная вещь в монархии - это то, что миллионеры из-за бедствий других делают вид, что заботятся о людях", - писал он в 2015 году. Сравнение испанских королей с паразитами - одно из самых мягких его высказываний, которые были расценены судом как прямые атаки на монархию. Асель обвинял стражей порядка в пытках задержанных, расизме, призывал людей больше выходить на улицы на акции протеста. "Демонстрации необходимы, но этого недостаточно, давайте поддержим тех, кто пошел дальше", - написал рэпер в "Твиттере" в 2016 году.

Всего таких твитов следователи насчитали 64. И это только те, что относятся к 2014-2016 годам, предшествовавшим открытию второго дела против Аселя. Последние четыре года еще следователями не изучались, хотя рэпер продолжал активно пользоваться соцсетями. Поэтому не исключено, что в будущем найдется еще что-нибудь, за что исполнителя можно будет посадить на гораздо больший срок. Сейчас ему предстоит отбывать наказание, к которому Аселя приговорили еще в 2018 году. Изначально прокуратура требовала дать ему пять лет тюрьмы, но суд ограничился двумя годами и девятью месяцами. Из-за юридических тонкостей, в частности необходимости вручить рэперу постановление суда, исполнение наказания долго откладывалось. Лишь в конце января все вопросы были разрешены и Аселю дали 10 дней, чтобы сдаться властям.

В поддержку Аселя выступили многие известные деятели культуры Испании. Причем руководство страны заявило о готовности пересмотреть в будущем наказание за преступления, связанные со свободой слова. Но планы эти носят долгосрочный характер и неизвестно когда будут реализованы. Пока же заступничество деятелей культуры Аселю не помогло - полиция ворвалась в дом, где он укрывался, и вывела его в наручниках. Кстати, рэпера прежде арестовывали не только за его "творчество", но и за неповиновение властям, а также за нападение на представителя СМИ. Именно поэтому суд отказался делать ему еще какие-либо поблажки. С такой историей он просто не может рассчитывать на приостановление исполнения приговора, "это было дискриминационным по отношению к другим преступникам", отметили в Национальной судебной палате.