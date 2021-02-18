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18.02.2021 13:51
Рубрика: Власть

В Кремле опровергли предположения о бойкоте Россией Мюнхенской конференции

Текст: Кира Латухина

Россия не объявляла бойкот Мюнхенской конференции. Просто президент РФ Владимир Путин в ней участвовать в этом году не будет. Об этом, отвечая на вопросы на брифинге, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
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"Никаких бойкотов нет, - не подтвердил предположение одного из журналистов Песков. - Мне неизвестно, кто участвует от нас, а кто нет. По крайней мере президент никак не участвует".

На уточнение, что на конференции будут президент США и европейские лидеры, и предположение, что, возможно, такой формат уже не представляет интерес для Путина, Песков возразил: "Безусловно, все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимание, тем более такие авторитетные, как Мюнхенская конференция. Просто в этом году президент не принимает участие".

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