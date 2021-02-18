В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера

В столице Испании прошла очередная акция протеста против ареста местного рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за прославление левого терроризма и оскорбление монархии. Акция снова завершилась беспорядками и полиция применила силу, передает РИА Новости.

Сообщается, что в беспорядках приняли участие сотни молодых людей. Они начали шествие с центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль, а затем стали прорываться на соседние улицы и забрасывать стражей правопорядка различными предметами. Правоохранители использовали против протестующих резиновые пули и газ. Есть пострадавшие.

Кроме того, беспорядки произошли и в каталонской столице Барселоне, а также в Жироне, Льейде, Вике, Реусе , Валенсии.