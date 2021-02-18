В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды

Холода, обрушившиеся на северные регионы Мексики в начале этой недели, унесли уже жизни не менее 14 человек. Об этом сообщили в среду местные СМИ.

Отмечается, что в некоторых районах штатов Дуранго, Коауила и Чиуауа температура опускалась до 15 градусов мороза. Низкие температуры сопровождались снегопадами, а также сильным ветром с порывами до 20 м/с, пишет ТАСС.

Непогода и перебои с поставками газа из США привели к масштабным отключениям электричества во многих мексиканских регионах. Так в понедельник в северных штатах Мексики оказались обесточены 4,76 миллиона граждан. Накануне властям страны удалось полностью восстановить подачу электроэнергии.

Согласно оценкам экспертов, проблемы с электроснабжением за два дня обошлись мексиканскому бизнесу в 2,7 миллиарда долларов. Временный энергетический кризис затронул 2,6 тысячи предприятий в штатах Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас и Чиуауа.