Новости

Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
Греция продлила ограничения на въезд россиян 17.02.2021
В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате 17.02.2021
В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 17.02.2021
Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса 17.02.2021
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме 17.02.2021
Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований 17.02.2021
Небензя: Недопустимо распространение ложных данных о вакцинах от COVID-19 17.02.2021
Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 17.02.2021
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 01:56
Рубрика: В мире

В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды

Монтеррей, Мексика, 16 февраля 2021 г. Фото: REUTERS/DANIEL BECERRIL Монтеррей, Мексика, 16 февраля 2021 г. Фото: REUTERS/DANIEL BECERRIL
Монтеррей, Мексика, 16 февраля 2021 г. Фото: REUTERS/DANIEL BECERRIL

Холода, обрушившиеся на северные регионы Мексики в начале этой недели, унесли уже жизни не менее 14 человек. Об этом сообщили в среду местные СМИ.

Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд

Отмечается, что в некоторых районах штатов Дуранго, Коауила и Чиуауа температура опускалась до 15 градусов мороза. Низкие температуры сопровождались снегопадами, а также сильным ветром с порывами до 20 м/с, пишет ТАСС.

Непогода и перебои с поставками газа из США привели к масштабным отключениям электричества во многих мексиканских регионах. Так в понедельник в северных штатах Мексики оказались обесточены 4,76 миллиона граждан. Накануне властям страны удалось полностью восстановить подачу электроэнергии.

Согласно оценкам экспертов, проблемы с электроснабжением за два дня обошлись мексиканскому бизнесу в 2,7 миллиарда долларов. Временный энергетический кризис затронул 2,6 тысячи предприятий в штатах Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас и Чиуауа.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются