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Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян

Текст: Елена Манукиян

Общая выручка от оказанных услуг самозанятыми гражданами в 2020 году составила около 200 млрд рублей, а сумма налогов, уплаченных ими достигла почти 10 млрд рублей. Всего в России в качестве самозанятых сегодня зарегистрированы 1,8 млн человек. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, выступая на круглом столе в Совете Федерации в четверг, 18 февраля.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Сколько в Москве самозанятых и чем они занимаются

Она рассказала, что больше всего самозанятых сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской области, а также республике Татарстан. Обычно граждане не указывают сферу деятельности, в которой они планируют себя реализовать. Однако в тех случаях, где она записана при регистрации, чаще всего указаны водители, а на втором месте по популярности - строители и ремонтники.

Ожидается, что к 2024 число самозанятых достигнет 2,5 млн человек, однако не исключено, что их будет гораздо больше, отметила замминистра.

"Мы наблюдаем, что режим самозанятых пользуется популярностью у россиян", - подчеркнула она.

Илюшникова напомнила, что самозанятые - это граждане, которые применяют режим профессионального налога на доход. Режим применяется на всей территории страны с июля прошлого года. Меры поддержки гражданам в этом статусе предоставляются такие же, как малому и среднему бизнесу. Например, они также получают право на льготные кредиты. В прошлом году самозанятым вернули налог, уплаченный в 2019 году, и они получили вычет в размере МРОТ (12130 рублей) из своих налоговых обязательств.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития

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