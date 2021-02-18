В Минтруде прокомментировали ситуацию на рынке труда

В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 млн, что на 1,2 млн меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

"Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", - оценили ситуацию в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре и октябре - 6,3%, в ноябре - 6,1%, а в декабре - 5,9%.