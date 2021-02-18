В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии

Наиболее востребованной формой удаленной занятости станет совмещение работы в офисе и дома, заявила замминистра труда и соцразвития Елена Мухтиярова, выступая в четверг, 18 февраля, на круглом столе в Совете федерации. Она также подчеркнула, что после снятия ограничительных мер численных занятых удаленно снизиться незначительно.

"Сегодня трудятся вне офиса около 5-6 млн россиян. Предполагаем, что в ближайшее время эта цифра понизится, но не радикально", - сказала она.

При этом, Мухтиярова подчеркнула, что дальнейшее внедрение электронного документооборота вновь приведет к росту числа граждан, работающих дистанционно. А благодаря удаленной занятости, трудоустройство станет доступней для работников, проживающих в других регионах, граждан с инвалидностью и женщин с маленькими детьми.

Замминистра отметила, что развитие информационных систем центров занятости позволит дистанционно оказывать содействие в трудоустройстве таким работникам.

"Большую часть услуг центры занятости тоже будут представлять удаленно", - подытожила она.