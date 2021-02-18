Пандемия изменила отношение граждан к одежде. Рынок одежды, обуви и аксессуаров в 2020 году потерял 20-25% объема в денежном выражении, люксовый сегмент - 15%, посчитали в Fashion Consulting Group (FCG). При этом выросли продажи одежды для сна.

Убытки и потери fashion-сегмента связаны с резким изменением предпочтений покупателей. Спрос на привычную офисную одежду рухнул. В то же время продажи толстовок выросли на 80%, футболок - на 100%, домашних халатов - на 110%, худи - на 140%, а лидером продаж стала пижама - их продажи выросли на 154%. При этом сегмент детской одежды пострадал сильнее, чем женской. В "городах-миллионниках" количество магазинов женской одежды за год сократилось на 2%, а детской одежды - на 5%", - отметил Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Негативно на состоянии офлайн-магазинов сказалась самоизоляция. В пиковые недели простоя обороты магазинов одежды, обуви и аксессуаров, по данным Knight Frank, упали более чем на 90%. Сильнее всего был удар со стороны покупателей, которые поняли, что могут обновлять гардероб, не вставая с дивана. Многие бренды, которые ранее делали ставку на офлайн, начали уходить в онлайн. Число продавцов одежды и обуви в 2020 году выросло больше чем в два раза, отметили в Wildberries. Несмотря на снижение общего спроса в fashion-сегменте, по итогам 2020 года онлайн-продажи одежды, обуви и аксессуаров выросли на 45% в денежном выражении и на 72% в количественном.

Сами покупатели начали экономить. "До 2014 года люди были готовы тратить на fashion продукцию до 9-11% от располагаемого дохода, теперь вдвое меньше", - говорит Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор FCG. - Оптимистичный прогноз темпов восстановления рынка - это 2 года".