В Петербурге создали прогнозную модель распространения коронавируса

Система дифференциальных уравнений и девять кривых, которые являются решением этой системы, - так выглядит математическая модель развития ситуации с новой инфекцией. Модель разработана петербургскими учеными, в ней представлены различные сценарии развития событий. Основных три - оптимистичный, усредненный, пессимистичный.

Сейчас мы движемся от усредненной кривой к оптимистичной. Заболеваемость медленно, но верно идет на снижение. Однако открытия границ раньше лета ожидать не стоит: об этом разработчики модели говорили еще осенью. Показатели заболеваемости, при которых ВОЗ рекомендует открывать границы, в Москве сегодня превышены более чем в 14 раз, в Петербурге - в 34 раза.

Данные, получаемые по результатам моделирования, передаются в органы государственной власти в разных регионах (петербургские специалисты делают прогнозы для многих регионов - от Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа до Камчатки). Их учитывают в системе организации помощи больным.

Над созданием математической модели развития ситуации с коронавирусом ученые по запросу Министерства здравоохранения РФ начали работать еще в феврале 2020 года.

Как пояснил "РГ" Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель рабочей группы по созданию прогнозной модели, разработки отталкивались от опыта построения классических моделей распространения опасных эпидемий, созданных еще 100 лет назад, во времена печально знаменитой "испанки". Естественно, модели совершенствовались, в них добавлялись и уточнялись новые параметры. Современные модели кардинально переработаны и учитывают большое число самых различных факторов: численность восприимчивых, инфицированных, переболевших и выздоровевших людей, инкубационный период, интенсивность контактов, меры по введению и снятию ограничений (социально-экономические показатели), численность людей на карантине, проведение или отмена массовых мероприятий, сезонные заболевания типа ОРВИ и многие другие.

Математическая модель прогнозирует: открытия границ раньше лета ждать не стоит, показатели заболеваемости остаются высокими

Специалисты используют три источника получения данных, для каждого из которых формируются три упомянутых сценария развития событий. Источников данных три: данные Роспотребнадзора, федерального регистра (в него подает сведения, например, комитет по здравоохранению Петербурга), третий источник - информация для служебного пользования (но обычному человеку она и неинтересна, так как содержит данные о числе умерших, захоронений, кремирований и другие). Сравнивая эти данные, сопоставляя периоды, можно сделать дополнительные выводы: например, что вторая волна сопровождалась более высоким уровнем летальности (в Петербурге - в 2,1 раза, в Москве - в 1,1 раза, в целом по России - в 3,3 раза). Но сейчас уже несколько недель идет снижение летальности.

Интересно, что все выстраиваемые кривые, независимо от источника получения данных, ведут себя одинаково. Если идет снижение или повышение - то на всех трех кривых. Это, считают исследователи, говорит о качестве исходных данных, иначе графики шли бы в разные стороны: один указывал бы рост, другой - наоборот.

Специалисты прогнозируют цикличность развития ситуации: вспышки коронавируса будут и дальше

Расчет основных параметров ведется исходя из числа активных больных (АБ) и измеряется ежедневно. АБ - это число заболевших минус число выздоровевших и умерших. Первый пик заболеваемости в Петербурге был зарегистрирован 9 июня 2020 года (10 619 больных), второй - 20 января 2021 года (104 932 активных больных).

- Москва и Петербург после второго пика уверенно пошли на снижение. Соответственно, снижение пошло по общим показателям по РФ, потому что именно мегаполисы вносят "основной вклад" в цифры статистики. Например, в пик заболеваемости треть всех заболевших россиян были москвичами. Сейчас - каждый десятый, - уточняет разработчик.

Самый волнующий вопрос: что нас ждет в будущем?

- Февраль, март и далее - снижение продолжится, и к лету мы выйдем на небольшую заболеваемость. Что касается новых штаммов, то пока что случаи завоза единичны, и с ними удается справиться. Что штаммы к нам попадут - сомневаться не приходится. Но мы думаем, дело ограничится локальными вспышками, так как медики настороже и вовремя предпримут меры, - считает Боровков.

Осенний прогноз разработчики давать опасаются. Потому что в нашу судьбу могут вмешаться факторы, о которых мы и предполагать не можем. Например, где-то вирус мутирует настолько сильно и в плохую сторону, что изменит все прогнозы.

1,7 миллиона россиян по состоянию на 10 февраля получили обе дозы вакцины "Спутник V"

Математическое моделирование учитывает не только заболеваемость, но и влияние установки и снятия ограничительных мер. Уже к лету 2020 года разработанная модель вышла за рамки только эпидемиологической, получив развитие в части социально-экономического моделирования. Для развития разработки в рабочую группу, в которую входили специалисты СПбПУ и НИИ гриппа имени Смородинцева, были приглашены ведущие сотрудники экономического факультета МГУ и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

После того как прогнозная модель хорошо зарекомендовала себя на примере Санкт-Петербурга и Москвы, к разработчикам обратились сразу несколько глав регионов России с просьбой об аналогичных расчетах. А федеральные власти стали получать соответствующие отчеты в ежедневном режиме и учитывать эти данные при принятии тех или иных управленческих решений.

И очевидно, что учитывали не зря. Боровков полагает, что власти отработали достаточно четко. Например, если бы в июне ограничения сняли сразу, то второго пика мы достигли бы крайне быстро, и лето десятки тысяч людей провели бы не на дачах, а на больничных койках. Разработчики также напоминают: жесткий карантин в РФ и не вводили. Это в Китае в случае вспышки закрывают миллионный город, останавливают общественный транспорт, проводят тотальное тестирование.

В целом специалисты прогнозируют цикличность развития ситуации. То есть вспышки коронавируса будут и дальше. Скорее всего, еще год-полтора. А что касается коллективного иммунитета, то, как полагают петербургская группа разработчиков, он начал формироваться еще с осени 2019 года. Тогда в ряде регионов шло повышение числа случаев пневмоний (о коронавирусе тогда не говорилось).

Конечно, ситуацию значительно улучшит массовая вакцинация. Но для коллективного иммунитета нужно, чтобы переболело или было вакцинировано более 60-70 процентов населения. Сейчас же, по данным некоторых исследовательских групп, в Петербурге переболел 1 миллион человек из пяти с половиной, что менее 20 процентов населения, а вакцинация только началась.