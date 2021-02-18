В Приморье спасли из сугробов восемь человек, кота и козу

Сегодня ночью спасатели эвакуировали из снежных заносов семерых взрослых, ребенка, кота Барсика и козу Маню, сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне вечером спасатели получили информацию, что на дороге, ведущей из города Спасск-Дальний в село Александровка, застряли три легковых автомобиля с людьми и два трактора, которые отправились им на помощь.

На место выдвинулись семеро спасателей на трех машинах повышенной проходимости. Также на выручку пострадавшим прибыли пожарные в спецавтомобиле. В заметенных снегом иномарках и тракторах спасатели обнаружили шестерых человек. Кроме того, в одной "Тойоте" люди везли козу Маню и кота Барсика. Используя снегоход, ГАЗ-66 и пожарную машину, спасатели и пожарные эвакуировали людей и животных в село Александровка. Медицинская помощь никому не потребовалась. Работа по эвакуации была завершена к часу ночи.

Во втором случае помощь спасателей потребовалась отцу и сыну, которые в автомобиле "Тойота-Королла" отправились на ночь глядя из Спасска-Дальнего в село Воскресенка проведать бабушку. Они тоже застряли в снежном заносе.

- И в первом, и во втором случае у пострадавших заканчивался бензин, - рассказал Даниил Веремчук, начальник Спасского поисково-спасательного подразделения МЧС России. - Хорошо, что все благополучно закончилось. Но мы не перестаем удивляться людской беспечности.