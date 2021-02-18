В этом году будет запущена единая цифровая платформа для центров занятости, заявила замминистра труда и социальной защиты населения Елена Мухтиярова в четверг, 18 февраля, на круглом столе в Совете федерации.

"Это важно: благодаря цифровой платформе в России появится единый рынок труда, а межтерриториальная разобщенность снизится", - сказала она.

Мухтиярова также подчеркнула, что сами центры занятости модернизируют, новые стандарты и сервисы для них разработают во ВНИИ труда.

"Центры занятости должны стать государственными агентами на рынке труда, то есть, будут помогать соискателю в построении карьеры и оказывать широкий спектр услуг работодателям: от массовой организованного набора кадров до точечного привлечения высококвалифицированных специалистов", - пояснила она. По словам замминистра, важно, чтобы службы занятости оказывали содействие гражданам в поиске работы, ориентируясь на их жизненную ситуацию - понимали, какой комплекс услуг нужно предложить старшекласснику, еще не определившемуся с профессией, человеку с инвалидностью или многодетной маме, решившей после длительного перерыва вернуться к трудовой деятельности.

Сегодня в центры занятости обращается каждый второй безработный гражданин, а в период введения ограничительных мер из-за коронавируса в них зарегистрировались 80% оставшихся без работы россиян, и многими они воспринимались как социальные центры, где можно было получить пособие по безработице. А вот до пандемии в центры занятости обращался только каждый пятый из тех, кто ищет работу.