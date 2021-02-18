Ученые Самарского университета имени Королева и Института систем обработки изображений РАН разработали супертонкую камеру с практически нулевой толщиной - как пленка. Такой объектив можно будет использовать в компактных гаджетах.

Профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов объясняет, что вся современная электроника сегодня планарная (с почти нулевой толщиной). В то же время размеры оптики в тех же смартфонах мешают сделать их еще тоньше.

-А наш объектив превращается в пленку на поверхности такой же пленочной электроники. То есть оптика, наконец-то, может сравняться по компактности с электроникой, а супертонкие камеры могут использоваться в компактных мобильных гаджетах: смартфонах, видеорегистраторах, охранных камерах, - отметил профессор.

За основу своих научных изысканий ученые взяли оптическую систему телескопа Кассегрена. Она была предложена французским оптиком Лораном Кассегреном еще в 1672 году. Это вариант двухзеркального объектива телескопа. Главное зеркало большего диаметра (вогнутое) отбрасывает лучи на вторичное выпуклое меньшего диаметра.

Также в создании изобретения самарским ученым помогла недавно появившаяся технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью - с помощью лазера.

Производители мобильных гаджетов уже интересуются оптической новинкой.

- К камере проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Кроме того, концепция компактного объектива была предложена для проекта Starshot, направленного на запуск аппарата к звезде Альфа Центавра, и сегодня мы официально участвуем в этом проекте, - рассказал Роман Скиданов.

Супертонкие камеры могут использоваться в компактных мобильных гаджетах: смартфонах, видеорегистраторах, охранных камерах

Сейчас ученые работают над усовершенствованием прототипа камеры, поскольку пока их не совсем устраивает качество изображения. Но они уверены, что эти технические проблемы можно устранить.

Ранее самарские ученые сделали другое оптическое изобретение - сверхкомпактный гиперспектрометр, который можно установить практически на любую видео- или фотокамеру, а также на смартфоны и планшетные компьютеры. Эта легкая оптическая насадка диаметром всего 25 миллиметров может широко использоваться в быту для определения состояния воды, почвы, а также качества продуктов питания и многого другого - по изменениям в спектре.

- Прибор в дальнейшем могут использовать санитарные врачи для первичного анализа, например, продуктов, сотрудники ГИБДД - чтобы выявлять автомобили с ксеноновыми фарами, - отметил Роман Скиданов.

При этом стоимость главного оптического элемента гиперспектрометра - дифракционной решетки, не превышает нескольких сотен рублей, поскольку у Самарского университета наработаны оригинальные технологии изготовления дифракционных оптических элементов. А выпуск самого прибора стоит не более трех тысяч рублей.