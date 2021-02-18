В России вскрыта сеть исламистов и задержана группа неонацистов

Сразу о двух проведенных операциях против террористов и неонацистов сообщили в четверг в ФСБ.

В первом случае речь шла об очередной крупномасштабной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии против членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержания участников террористической организации прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых в квартирах, частных домах и торговых центрах. По данным ФСБ, задержанные, в том числе через интернет, распространяли среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям. Они занимались вербовкой мусульман в ряды международных террористических организаций. Как отметили в спецслужбе, члены запрещённой "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"пропагандируют доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".

"По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении 7 задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. В четверг вечером Мещанский суд Москвы отправил одного из задержанных в столице под арест в СИЗО на два месяца.

А в Воронеже ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ". По данным ЦОС ФСБ, эта группа причастна к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодых людей, а также большое количество изъятой литературы и символики неонацистов и холодное оружие. Также у задержанных изъяты средства связи, в которых оперативники обнаружили информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из них нашли предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ. По данным СК, ячейку украинских неонацистов создал в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа.

У задержанных изъяты средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях

Члены группы в апреле 2020 года с помощью трафарета нанесли экстремистские надписи на домах в нескольких районах города и продолжили это делать в октябре 2020 года. Также они причастны к избиению молодого человека на улице. Кроме того, следователями СК допрошено 6 человек, обладающих сведениями о противоправной деятельности экстремистской группировки.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Продолжается поиск других возможных членов группировки.