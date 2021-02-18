В Россию пришли умные часы Xiaomi Mi Watch дешевле 5000 рублей

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж новых умных часов Mi Watch Lite стоимостью 4490 рублей. Приобрести их можно на сайте производителя и у партнеров.

Часы, работающие до девяти дней без подзарядки, поддерживают 11 режимов тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плавание и ходьбу, отслеживают пульс, мониторят сон и подсчитывают израсходованные калории.

Также в Mi Watch Lite предусмотрено управление музыкой, а цветной сенсорный дисплей с диагональю 1,4 дюйма может играть роль фонарика. Корпус защищен от попадания воды (5 АТМ).