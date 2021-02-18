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В Россию пришли умные часы Xiaomi Mi Watch дешевле 5000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.02.2021,  
13:31
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж новых умных часов Mi Watch Lite стоимостью 4490 рублей. Приобрести их можно на сайте производителя и у партнеров.

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Часы, работающие до девяти дней без подзарядки, поддерживают 11 режимов тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плавание и ходьбу, отслеживают пульс, мониторят сон и подсчитывают израсходованные калории.

Также в Mi Watch Lite предусмотрено управление музыкой, а цветной сенсорный дисплей с диагональю 1,4 дюйма может играть роль фонарика. Корпус защищен от попадания воды (5 АТМ).

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