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Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как россияне будут работать в субботу

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нынешняя рабочая неделя - самая длинная в году: придется поработать и в субботу, 20 февраля, чтобы затем три дня отдыхать.

При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска

Но длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "По производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", - сообщил Шкловец.

По закону на час сокращается продолжительность предпраздничного рабочего дня. Если бы 22 февраля, в понедельник, пришлось выходить на работу, то он бы был коротким. В нынешнем году сложилась нестандартная ситуация с переносом рабочего дня на выходной.

Следующие длинные выходные наступят совсем скоро. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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