В Швеции ужесточат закон о многоженстве

Власти Швеции не собираются больше признавать полигамные браки, заключенные за границей. Об этом сообщает "Шведское радио".

Министр юстиции королевства Морган Йоханссон заявил, что в стране должно быть ужесточено соответствующее законодательство. В настоящее время в Швеции запрещены браки с несколькими людьми. Но при этом полигамные браки, заключенные за границей до переезда в королевство, признаются налоговым управлением.

"Такого вообще не должно быть в Швеции. Полигамные браки противоречат нашим основным устремлениям в области политики гендерного равенства", - сказал министр.

По данным властей, в настоящее время в Швеции проживает 152 человека, у которых несколько жен.

Ожидается, что ужесточение правил о многоженстве произойдет к июлю этого года. Инициативу поддерживает большинство депутатов парламента. Впрочем, обновленный закон, в случае его принятия, ударит прежде всего по женщинам, состоящим в полигамном браке, так как у них не будет права на наследование и раздел имущества.