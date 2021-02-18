В Швейцарии расследуют дело о похищенных артефактах из Африки

В 1897 году англичане разграбили западноафриканское королевство Бенин. Они вывезли из страны четыре тысячи произведений искусства, часть из которых оказалась в Швейцарии.

Британские войска разрушили дворец, оставили после себя экономически, культурно и политически опустошенную территорию. В книгах по истории это событие вошло под названием "Британская карательная экспедиция "Бенин".

Чтобы покрыть расходы на войну, драгоценные предметы были проданы на аукционах во все крупные музеи Европы, около 100 из них - в Швейцарию. Произведения искусства из Бенина вызвали культурный шок в Европе. Только музей в Базеле приобрел 20 артефактов.

"Важно выяснить, что именно произошло в Швейцарии с этими предметами, кто финансировал закупки. По этому поводу будет проведено служебное расследование", - заявила директор Базельского музея Анна Шмид, чьи слова приводит телеканал SRF.ch.

При этом эксперт не ответила на вопрос журналистов, будут ли украденные произведения возвращены в Африку.