В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95

В США в ходе спецоперации изъяли более 10 миллионов поддельных масок марки 3MN95. Некачественные средства защиты приобретали больницы и государственные учреждения минимум в пяти штатах.

Во время пандемии министерство внутренней безопасности США задействовало около семи тысяч своих агентов, а также сотрудников ФБР, пограничной службы, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, чтобы выявить случаи мошенничества в данной сфере. Было изъято поддельной продукции на сумму 33 миллиона долларов, арестованы более 200 человек, сообщает Associated Press. В среду, 17 февраля, агенты национальной безопасности перехватили сотни тысяч поддельных масок 3M, которые должны были поступить в больницы.

Должностные лица рекомендовали медицинским работникам и компаниям заходить на соответствующий сайт, где подробно расписано, как распознать подделки. Подчеркивается, что маски приобретаются не через официальных дистрибьюторов 3M, а, как правило, через интернет. При этом больницы все чаще прибегают к подобным процедурам закупок. Фальшивые маски не проходят проверку на соответствие строгим стандартам и могут негативно сказаться на здоровье как пациентов, так и медицинских работников.