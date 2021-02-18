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Рубрика: В мире

В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити

Текст: Максим Макарычев

В среду в Атлантик-Сити было снесено и превратилось в груду обломков некогда знаменитое казино, которое принадлежало Дональду Трампу, где раньше веселились известные кинозвезды, спортсмены и бизнесмены. Бывшее казино Trump Plaza, прекратившее свою работу в 2014 году, пришло в такое запустение, что куски его здания начали отслаиваться и рушиться на землю.

Фото: REUTERS
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Серия громких взрывов сотрясла здание около 9 часов утра и конструкция разрушилась менее чем за 20 секунд. Оставшаяся куча обломков имеет высоту около восьми этажей и будет удалена к 10 июня. Часть ее может быть использована защитниками окружающей среды, заинтересованными в строительстве искусственного рыболовного рифа у побережья Атлантик-Сити, сообщает Associated Press. Дополнительные части комплекса казино-отеля, включая административные и хозяйственные пристройки, будут снесены в ближайшее время с применением тяжелой техники, но не взрывчатки.

Открытое в 1984 году, когда Трамп был застройщиком, Trump Plaza некоторое время было самым успешным казино в Атлантик-Сити. Бывший президент продал казино другому миллиардеру Карлу Айкану, который приобрел два оставшихся казино Трампа в 2016 году. Это было место, где проводились масштабные события, такие как боксерские поединки Майка Тайсона или концерт Rolling Stones.

Trump Plaza было последним из четырех казино Атлантик-Сити, которые закрылись в 2014 году, став жертвами перенасыщения рынка казино как в городе Нью-Джерси, так в целом на северо-восточном побережье. К моменту закрытия Trump Plaza было наименее прибыльным казино в Атлантик-Сити. Администрация получала от игроков столько же денег за восемь с половиной месяцев, сколько лидирующая на рынке соседняя Borgata каждые две недели.

В мире США Дональд Трамп

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