Вакцинация от COVID-19 в Индонезии станет обязательной

Правительство Индонезии объявило, что вакцинация от коронавируса в стране будет обязательной для всех граждан, и если потребуется - принудительной. Как говорится в постановлении кабинета министров, люди, которые по состоянию здоровья могут вакцинироваться, но отказываются от прививки, будут наказаны, сообщает The Straits Times.

Власти заявляют, что эти меры необходимы для того, чтобы ускорить образование коллективного иммунитета. В отношении лиц, избегающих вакцинации, постановление предусматривает ряд санкций в виде штрафов, отказа в предоставлении социальных услуг, а также ограничения доступа к различным госуслугам. "Соответствующие министерства, правительственные учреждения, а также местные органы власти вправе применять административные санкции", - говорится в документе.

Руководство страны поставило задачу за 15 месяцев вакцинировать 181,5 миллионов человек, то есть две трети населения Индонезии (270 миллионов). При этом программа вакцинации медицинских работников уже завершена. На этой неделе в Индонезии проведут вакцинацию госслужащих, а также представителей других групп риска, в число которых вошли рыночные торговцы и водители автобусов. Ранее правительство Индонезии включило в список приоритетных групп для вакцинации от коронавируса блогеров с многомиллионной аудиторией. Власти надеялись, что своим примером инфлюенсеры смогут убедить молодежь сделать прививку.

17 февраля президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил начало кампании обязательной вакцинации на крупнейшем текстильном рынке Юго-Восточной Азии "Танах Абанг". К концу этой недели планируется завершить вакцинацию 55 тысяч работников этого рынка.

В то же время, по данным The Jakarta Post, Всемирная организация здравоохранения сделала заявление, что введение обязательной вакцинации контрпродуктивно, поскольку эта мера лишь усилит опасения граждан. Однако представитель министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи, комментируя это заявление ВОЗ в The Straits Times, подчеркнула, что каждая страна в рамках своей юрисдикции имеет право устанавливать свои собственные правила.