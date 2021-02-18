Валентин Шульчев погиб, вынося раненого товарища из-под огня

Валентин Шульчев, 28 лет

Шульчев Валентин Иванович (03.05.1914 - 21.02.1943), рядовой.

Валентин родился в селе Староюрьево Козловского уезда Тамбовской губернии в семье учителя.

До войны окончил Воронежский государственный университет. Работал учителем в сельской школе. Мечтал поступить в аспирантуру. Публиковался в газетах и журналах как поэт.

В 1939 году Валентин был призван в армию. В 1941-м попал в плен под Харьковом, бежал, воевал в партизанском отряде.

Погиб на хуторе Ивановский Дмитровского района Орловской области, вынося раненого товарища из-под огня. В свертке, снятом с груди поэта на поле боя, сохранилось несколько его стихотворений военной поры и начало поэмы "Орловщина".

Похоронен в деревне Меркуловка Дмитриевского района Курской области.

Публикации:

В.Шульчев. Жить, побеждая! Воронеж, 1960