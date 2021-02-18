В ряду достижений национального единения люди называют укрепление статуса русского языка и доведение изучения национальных языков народов России с 80 процентов сегодня до 100 процентов к 2024 году, создание и укрепление Домов дружбы и Домов национальностей, Ассамблеи народов России, идущее расширение Дома народов России в Москве. В числе стратегических приоритетов национальной политики, президиум Совета закрепил доработку закона о коренных малочисленных народах , проживающих в 28 регионах. При этом, как отметил президиум Совета, почти каждый пятый опрошенный с разной степенью уверенности полагает, что в его населенном пункте возможны конфликты на национальной почве.
- Вектор развития национальной политики, - заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, - мы перестали говорить о проблемах, мы их трансформируем в конкретные дела и национальные достижения.
К ним Валерий Газзаев отнес укрепление статуса России как многонационального общества, которое перешло от стадии фиксации национальной политики к ее стратегическому осуществлению. В ряду главных задач будущего президиум Совета назвал формирование нового межведомственного плана реализации "Стратегии государственной национальной политики РФ на 2022 по 2025 годы".
У плана четыре цели - дальнейшее укрепление статуса русского языка как государственного и языка межнационального общения, создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов, совершенствование законов, которые позволят малочисленным народам сохранять традиционный образ жизни.
По итогам заседания Московскому дому национальностей объявлена благодарность президента России "за вклад в укрепление межнационального мира", и дан старт работе по сбору документов на соискание премии президента России "За вклад в укрепление единства российской нации" за 2020 год.