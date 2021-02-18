Первое заседание 2021 года президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям началось с высокой цифры: по данным ВЦИОМ, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в стране выросла до 81,1 процента. Ключевым событием 2020 года в этом смысле стало всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

В ряду достижений национального единения люди называют укрепление статуса русского языка и доведение изучения национальных языков народов России с 80 процентов сегодня до 100 процентов к 2024 году, создание и укрепление Домов дружбы и Домов национальностей, Ассамблеи народов России, идущее расширение Дома народов России в Москве. В числе стратегических приоритетов национальной политики, президиум Совета закрепил доработку закона о коренных малочисленных народах , проживающих в 28 регионах. При этом, как отметил президиум Совета, почти каждый пятый опрошенный с разной степенью уверенности полагает, что в его населенном пункте возможны конфликты на национальной почве.

- Вектор развития национальной политики, - заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, - мы перестали говорить о проблемах, мы их трансформируем в конкретные дела и национальные достижения.

К ним Валерий Газзаев отнес укрепление статуса России как многонационального общества, которое перешло от стадии фиксации национальной политики к ее стратегическому осуществлению. В ряду главных задач будущего президиум Совета назвал формирование нового межведомственного плана реализации "Стратегии государственной национальной политики РФ на 2022 по 2025 годы".

У плана четыре цели - дальнейшее укрепление статуса русского языка как государственного и языка межнационального общения, создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов, совершенствование законов, которые позволят малочисленным народам сохранять традиционный образ жизни.

Мы перестали говорить о проблемах, мы их трансформируем в конкретные достижения

По итогам заседания Московскому дому национальностей объявлена благодарность президента России "за вклад в укрепление межнационального мира", и дан старт работе по сбору документов на соискание премии президента России "За вклад в укрепление единства российской нации" за 2020 год.